الإمارات: الدول الـ4 اتخذت اللازم لوقف دعم قطر للإرهاب

أكد الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، السبت، أن الدول الأربع اتخذت التدابير اللازمة لوقف دعم #قطر للإرهاب. وتابع قائلاً: "خيارنا واضح وهو الوقوف ضد الإرهاب وعدم التسامح مع من ينشر ويدعم الإرهاب"، مؤكداً أن بلاده تقوم على نشر قيم السلام وتعرية خطاب التطرف.

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في #نيويورك، أن الإمارات تقوم بدور فاعل لاستقرار الدول العربية.

تشديد الرقابة على برنامج إيران النووي

إلى ذلك، جدد عبدالله بن زايد رفض بلاده لسياسات #إيران في التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكداً تمسك #الإمارات بحقها السيادي على الجزر الثلاث التي تحتلها إيران.

وأيد تشديد الرقابة على برنامج إيران النووي والتقييم المستمر للاتفاق النووي، مؤكداً أن طهران انتهكت روح الاتفاق.

وأضاف أن تكلفة أزمات المنطقة باهظة في الأرواح والممتلكات. وأشار إلى أن مخرجات #قمة_الرياض أكدت الوحدة العربية والإسلامية لمحاربة الإرهاب.

وأوضح وزير خارجية الإمارات مواصلة نهج بلاده الإنساني في دعم اللاجئين، مندداً بالعنف والتشريد الجماعي لمسلمي #الروهينغا في ميانمار.

كما ثمن دور القيادة #السعودية في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني، مؤكداً أن الإمارات ستستمر في دورها الفاعل ضمن التحالف العربي، ودان ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية من تدمير وتخريب في اليمن.

