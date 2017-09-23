الجبير: على قطر الالتزام بتعهدات اتفاق الرياض

طالب وزير الخارجية السعودي #عادل_الجبير، السبت، #قطر بالالتزام بتعهداتها في اتفاق #الرياض، مشيرا إلى أن دعم #قطر للإرهاب ساهم في زعزعة استقرار أمن المنطقة.

وأوضح الجبير، في كلمة له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن موقف الدول الأربع هو مطالبة قطر بالالتزام بمبادئ القانون الدولي في محاربة الإرهاب.

وبخصوص الملف اليمني، قال الجبير إن الحل العسكري لن ينهي الأزمة في اليمن، وإن محاولة ميليشيات الحوثي الاستيلاء على #اليمن بدعم من #إيران يهدد المنطقة.

وفي سياق آخر، ندد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بقوة بسياسة القمع والتهجير التي تنتهجها حكومة ميانمار ضد المسلمين #الروهينغا.