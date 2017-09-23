انقرة تلوح بفرض عقوبات على إقليم كردستان

حذر رئيس الوزراء التركي، بن علي #يلدرم، السبت، من أن الرد التركي على استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق، سيتضمن جوانب "أمنية" و"اقتصادية"، وذلك فيما كثف الجيش التركي مناوراته على الحدود مع العراق. وصرح يلدرم أمام صحافيين خلال زيارة إلى كرشهير (وسط) أن "الإجراءات التي سنتخذها سيكون لها أبعاد دبلوماسية وسياسية واقتصادية وأمنية".

وعند سؤال رئيس الحكومة التركية حول طرح "عملية عبر الحدود" بين الخيارات التي يتم درسها، أجاب "طبيعي. لكن، ما الذي سيتم تفعليه منها ومتى؟ المسألة متعلقة بالتوقيت بحسب تطور الوضع".

وتعارض تركيا التي تواجه تمرداً انفصالياً كردياً على أراضيها بشدة استفتاء الاستقلال الذي تعتزم الحكومة المحلية للإقليم إجراءه الاثنين.

تدريبات ومناورات للجيش التركي على الحدود

وكررت #أنقرة تحذيراتها في الأيام الأخيرة، وأعلن الجيش التركي الذي يقوم بمناورات تستمر حتى الثلاثاء على الحدود مع العراق، السبت، في بيان أن التدريبات تتواصل مع "قوات إضافية".

من جهة أخرى، يعقد البرلمان التركي جلسة بعد ظهر السبت لدرس طلب من الحكومة، بهدف تمديد العمل لمدة عام بالتفويض الذي يجيز نشر قوات في سوريا والعراق.

وطورت تركيا في السنوات الماضية العلاقات الاقتصادية مع إقليم كردستان، وهي اليوم المنفذ الوحيد الذي يتيح لأربيل تصدير النفط عبر أنبوب يصب في مرفأ جيهان التركي.

وكان المتحدث باسم الحكومة التركية أكد أن الاستفتاء المزمع على استقلال إقليم كردستان في شمال #العراق يمثل تهديدا مباشرا لأمن تركيا وأن أنقرة تأمل في إلغائه حتى لا تضطر إلى فرض عقوبات.

وأدلى المتحدث بكر بوزداج بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة مساء الجمعة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. وسبق أن هددت تركيا بفرض عقوبات على إقليم كردستان العراق، بسبب الاستفتاء لكن بوزداج لم يدلِ بأي تفاصيل بشأن تلك العقوبات.

فيما دعا مجلس الأمن القومي التركي الجمعة #إقليم_كردستان_العراق إلى العدول عن الاستفتاء المقرر إجراؤه الاثنين على استقلال الإقليم، مؤكدا أن هذا الاستفتاء "غير قانوني وغير مقبول".

وقال مجلس الأمن القومي في بيان صدر في ختام اجتماع برئاسة الرئيس رجب طيب #أردوغان إنه يحض حكومة الإقليم الكردي الواقع في شمال العراق على "العدول عن هذا القرار طالما أن الوقت ما زال متاحا لذلك"، مشددا على أن إجراء الاستفتاء "غير قانوني وغير مقبول".

وأضاف المجلس أن المضي في هذا الاستفتاء "خطأ فادح" ومن شأنه أن "يهدد مباشرة الأمن القومي التركي".

كما حذر المجلس من "التداعيات الخطرة" لهذ الاستفتاء على المنطقة بأسرها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب الثلاثاء من على منبر #الأمم_المتحدة أكراد العراق بإلغاء الاستفتاء، محذرا من تداعيات قد تنجم عن المضي فيه.