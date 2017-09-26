بارزاني:على بغداد احترام قرار الشعب الكردي وليس التهديد

دعا رئيس إقليم كردستان، مسعود #بارزاني، الثلاثاء، حكومة بغداد إلى احترام قرار الشعب الكردي وإرادته، وعدم اللجوء إلى لغة الوعيد والتهديد والتصريحات العصبية، في إشارة إلى ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي عن إمهال كردستان العراق 3 أيام لتسليم المطارات والمنافذ الحدودية للإقليم لتفادي حظر جوي دولي، مؤكدا أن الاستفتاء على انفصال إقليم #كردستان حق دستوري يكفله دستور 2005، حسب قوله.

وقال في كلمة له عن استفتاء كردستان، إن على الجميع القبول بخيار شعب كردستان، مؤكداً "بدأنا مرحلة جديدة وهي تشكل انتصارا لشعب كردستان".

وأكد أن أغلب سكان الإقليم صوتوا بـ"نعم" على استفتاء الانفصال.

وتابع "حكومة #بغداد لم تلتزم بالدستور ورفضت الشراكة، ونحن مستعدون للمفاوضات مع بغداد ومتمسكون بالحل السلمي".

وأكد أن شعب كردستان لعب دورا مهما في تأسيس العراق الجديد، معتبرا أن حكومات بغداد هي التي أنهت التحالف الشيعي - الكردي.

وقال إن التجربة الماضية كانت فاشلة، وعلينا فتح حوار بدلا من العقوبات.

وشدد على الأخوة بين العرب والكرد، ولا نريد مشاكل مع دول الجوار.

وجدد بارزاني التزامه بمواصلة مكافحة الإرهاب و #داعش.

وطالب بارزاني أكراد العراق بالاتحاد وتجنب الانقسام وتنحية الخلافات، والارتقاء فوق الخلافات الحزبية.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، أن حكومة #بغداد أمهلت حكومة إقليم #كردستان ثلاثة أيام لتسليم السيطرة على مطارات الإقليم ومنافذه الحدودية لتفادي حظر جوي دولي، وذلك ردا على استفتاء انفصال الإقليم في شمال العراق، أمس الاثنين.

وأكد أن دول المنطقة التزمت مع الحكومة العراقية بعدم التعامل مع نتائج استفتاء إقليم كردستان، مبيناً أن "قيادات إقليم كردستان لم تستمع لنصائحنا".

وأكد أن استفتاء كردستان عرض كل مصالح دول المنطقة للخطر.