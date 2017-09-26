كيف يحصل حزب الله على المال رغم العقوبات؟

رغم محاولات تجفيف مصادر تمويله لا تزال #ميليشيات_حزب_الله قادرة على جمع الأموال.

وحسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية فإن الميليشيات تحصل سنويا على ما يقدر بمليار دولار، وبطبيعة الحال فإن الجزء الأكبر يأتي من الدعم الإيراني المباشر. فإضافة للتسليح يورد تقرير المؤسسة أن #طهران تمد ميليشيات حزب الله بنحو 800 مليون دولار سنويا.

وتشكل تجارة المخدرات إنتاجا وتهريبا مصدر دخل مهم لحزب الله، وتساعده بذلك حكومة فنزويلا حسب التقرير، كما أن للميليشيات صلات مع عصابات المخدرات في أميركا الجنوبية.

وراكمت خبرات حزب الله في التهريب ممارسات #تهريب #السجائر ما بين 1990 و2005 في الولايات المتحدة، كما لعب اللبنانيون في الخارج الموالون لحزب الله دورا هاما في التمويل من خلال تبرعات كبيرة ترسل حتى من دول الاتحاد الأوروبي التي لا تطبق العقوبات بشكل كامل على هذه الميليشيات.

وتفرض الميليشيات على أصحاب الشركات الموالين لها إتاوات مرتبطة بالأرباح في أميركا الجنوبية وإفريقيا، ولعمليات غسل الأموال نصيب في موازنة حزب الله، ويستدل التقرير بغسيل ملايين الدولارات منها مرتبط بتجارة المخدرات من خلال "البنك اللبناني الكندي" الذي تم إقفاله بعد ظهور الفضيحة.

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن 2016 كان الأسوأ ماليا لحزب الله بفضل العقوبات الأميركية، ما دفعه لتكثيف جمع التبرعات لحاجته الملحة لتمويل عملياته العسكرية في سوريا، وتعزيزا لمبدأ "دولة داخل دولة" في لبنان.