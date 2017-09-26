مقتل 3 إسرائيليين في عملية بالضفة الغربية

أفاد مراسل العربية بمقتل 3 إسرائيليين، بينهم أفراد من حرس الحدود الإسرائيلي وإصابة رابع، بعد أن أطلق فلسطيني صباح الثلاثاء النار عليهم في مستوطنة هار أدار في الضفة الغربية، قبل أن يقتل بدوره برصاص القوات الإسرائيلية.

إلى ذلك، أفادت القناة العاشرة العبرية أن منفذ العملية يبلغ من العمر 37 عاماً متزوج وأب لأربعة أبناء من قرية بيت سوريك شمال غربي مدينة #القدس، ويحمل تصريح عمل داخل #إسرائيل.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن الفلسطيني وصل إلى المدخل الخلفي لمستوطنة هار أدار (شمال غربي القدس) مع عمال فلسطينيين كانوا يدخلون إليها، وفتح النار على قوات الأمن في المكان".

وأضافت الشرطة أن "ثلاثة إسرائيليين قتلوا في الهجوم وأصيب رابع"، فيما تمت "السيطرة" على المهاجم. وأفادت الشرطة لاحقاً أن الفلسطيني توفي متأثراً بجروحه.

ونقل الجريح الإسرائيلي إلى مستشفى هاداسا في القدس وهو في حالة الخطر، بحسب ما أعلن المستشفى.

ووقع الهجوم في المستوطنة القريبة من عدد من البلدات الفلسطينية، ويأتي بعد عامين تقريباً على اندلاع موجة من أعمال العنف شهدت تراجعاً إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.

