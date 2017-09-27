البرلمان العراقي يطالب بمحاكمة رئيس إقليم كردستان

تتصاعد حدة السجالات والإجراءات بين بغداد وأربيل، على خلفية استفتاء انفصال إقليم كردستان في شمال العراق، حيث طالب #البرلمان_العراقي، اليوم الأربعاء، بمحاكمة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود #بارزاني، كما طالب الحكومة بإبلاغ سفراء الدول بضرورة غلق ممثلياتها في #كردستان.

إلى ذلك طالب البرلمان العراقي الحكومة بإعادة حقول النفط في #كركوك لسيطرة السلطة الاتحادية.

وصرح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قائلاً سنفرض حكم السلطة الاتحادية بقوة القانون والدستور في #إقليم _كردستان.

ودعا العبادي في وقت سابق إقليم كردستان إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على الاستقلال للدخول في حوار لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وطالب العبادي قوات البيشمركة الكردية بالانسحاب من المناطق المتنازع عليها، في إِشارة إلى مدينة كركوك النفطية، فيما فوض البرلمان العبادي بنشر قوات في المنطقة.

وقال العبادي خلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي إنه لابد من إلغاء الاستفتاء، والدخول بحوار تحت سقف الدستور، قائلا إن حكومته ستفرض حكم السلطة الاتحادية بقوة القانون والدستور في الإقليم.

وكانت حكومة بغداد بدأت بتفعيل إجراءاتها الاقتصادية ضد إقليم كردستان. حيث أبلغت سلطة الطيران المدني العراقي الشركات الأجنبية بتعليق الرحلات إلى كردستان بدءا من يوم الجمعة المقبل، وفي هذا السياق أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط تعليق رحلاتها إلى شمال العراق اعتباراً من الجمعة.

وفي هذا السياق رفض وزير النقل في حكومة كردستان العراق تهديدات حكومة بغداد بمنع السفر الجوي الدولي من مطارات الإقليم.

وأشار وزير النقل في كردستان العراق إلى أن مطار أربيل الدولي ضروري في الحرب على تنظيم داعش.

