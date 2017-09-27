العبادي: سنفرض حكم العراق في كردستان بقوة الدستور

طالب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حكومة إقليم كردستان العراق، الأربعاء، بإلغاء نتيجة الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري في شمال العراق يوم الاثنين. وشدد من قاعة البرلمان على أن الحكومة ستفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور.

وقال: "نطالب إقليم كردستان بإلغاء كل ما يترتب على الاستفتاء"، مشدداً على أن الحكومة العراقية لن تسمح بتجاوز الدستور، وستفرض حكمها في كل الإقليم بقوة الدستور.

وأضاف في كلمته أمام مجلس النواب الأربعاء (27 أيلول 2017)، "سنفرض الدستور على كل المناطق التي تمت السيطرة عليها بعد 2003 وبعد دخول داعش في 2014، وسنفعل ذلك دون إراقة الدماء"، مطالباً بإعادة "كل المناطق التي استحوذ عليها الإقليم وانسحاب البيشمركة منها".

وتابع قائلاً: "حذرنا من تداعيات الأزمة مع كردستان، ولن يشغلنا شيء عن استعادة الأراضي وإعادة النازحين"، مشدداً على عدم السماح بالتجاوز على الدستور، ولابد من إلغاء الاستفتاء والدخول بحوار تحت سقف الدستور، لأننا لن نتحاور حول نتائج الاستفتاء مطلقاً".

إلى ذلك، شدد على أن "الحكومة الاتحادية ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارجه"، معتبراً أن "أي اعتداء على الكرد اعتداء على جميع العراقيين".

يأتي هذا، بعد أن توترت العلاقة بين بغداد وكردستان إثر الاستفتاء الذي جرى الاثنين، من أجل التصويت على انفصال الإقليم عن العراق، حيث لوحت بغداد باغلاق المطارات والمعابر مع الإقليم.

وأعلنت في وقت سابق هيئة الطيران المدني العراقية أنها أبلغت شركات الطيران الدولية بضرورة تعليق الرحلات إلى مطارات كردستان.

