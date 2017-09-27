نتائج استفتاء كردستان العراق: 92% صوتوا بـ"نعم"

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن النتائج الأولية لاستفتاء إقليم كردستان العراق، الأربعاء، نجاح عملية الاستفتاء حيث أيد الأكراد عملية الانفصال، وبلغ عدد المصوتين بـ"نعم" 92%، وحوالي 7% صوتوا بـ"لا".

وبلغ عدد الناخبين المشاركين في الاستفتاء 4.5 مليون ناخب من الإقليم وخارجه.

وبدأت مساء الاثنين الماضي عملية فرز الأصوات في #الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان على مسألة انفصاله عن العراق.

وعلى خلفية استفتاء انفصال إقليم كردستان في شمال العراق، طالب #البرلمان_العراقي، اليوم الأربعاء، في جلسة استثنائية، بمحاكمة المسؤولين عن تنظيم الاستفتاء الذي جرى الاثنين، وعلى رأسهم رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود #بارزاني، كما طالب الحكومة بإبلاغ سفراء الدول بضرورة غلق ممثلياتها وقنصلياتها في #كردستان.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ألقى كلمة أمام البرلمان في وقت سابق، الأربعاء، أكد فيها أن الحكومة العراقية ستفرض حكم السلطة الاتحادية بقوة القانون والدستور في إقليم كردستان. ودعا إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على الاستقلال للدخول في حوار لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

هذا وأكد رئيس إقليم كردستان، مسعود #بارزاني، أمس الثلاثاء، أن أغلب سكان إقليم كردستان العراق صوتوا بـ"نعم" على استفتاء الانفصال.

ودعا في كلمة له عن استفتاء كردستان، حكومة بغداد إلى احترام قرار الشعب الكردي وإرادته، وعدم اللجوء إلى لغة الوعيد والتهديد والتصريحات العصبية، في إشارة إلى ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي عن إمهال كردستان العراق 3 أيام لتسليم المطارات والمنافذ الحدودية للإقليم لتفادي حظر جوي دولي، مؤكدا أن الاستفتاء على انفصال إقليم #كردستان حق دستوري يكفله دستور 2005، حسب قوله.