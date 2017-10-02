الحمد الله: الوحدة الفلسطينية ستضع العالم أمام واجباته

قال رئيس الوزراء الفلسطيني #رامي_الحمد_لله، اليوم الاثنين، إن #الوحدة_الفلسطينية ستضع العالم أمام واجباته نحو القضية الفلسطينية، وإن نجاح الحكومة مرتبط بقدرتها التنفيذية على الأرض.

وأضاف الحمد الله أن قرار #حماس خطوة هامة سنبني عليها الكثير من العمل، مشيرا إلى أن الوضع في غزة لم يعد يحتمل التجاذبات والخلافات، مردفا "أتينا لنعلن للعالم من غزة أن لا دولة دون وحدة فلسطينية".

ووصل رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، في خطوة كبيرة باتجاه المصالحة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة #فتح بعد عشر سنوات من سيطرة حماس على القطاع.

وتجمع مئات الفلسطينيين خارج نقطة تفتيش على الطريق من معبر إيريز الحدودي الذي اجتازه رئيس الوزراء المقيم في الضفة الغربية والوفد المرافق له للترحيب به، ولوح بعضهم بالعلم الفلسطيني.