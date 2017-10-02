ترمب: أجهزة الأمن مازالت تحقق باعتداء لاس فيغاس

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الاثنين، في كلمة له بعد حادث إطلاق النار في لاس فيغاس، إن أجهزة الأمن ما زالت تحقق في الحادث. وأعلن أنه سيزور #لاس_فيغاس الأربعاء المقبل.

كما أعلن الرئيس الأميركي تنكيس الأعلام حدادا على ضحايا الحادث "الشيطاني".

وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش، مسؤولية التنظيم عن إطلاق النار في لاس فيغاس الذي قتل فيه 58 شخصا. وقالت أعماق إن "منفذ هجوم لاس فيغاس هو جندي للتنظيم، ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف"، مشيرة إلى أنه اعتنق الإسلام قبل عدة أشهر.

وقتل مسلح 58 شخصا على الأقل، وأصاب 500 شخص، أثناء حفل لموسيقى الريف في مدينة لاس فيغاس الأميركية اليوم الاثنين، إذ أمطر الجمهور بالرصاص من الطابق 32 في فندق لعدة دقائق قبل أن ينتحر.