لاس فيغاس.. مسلح يقتل 58 شخصا ثم ينتحر وداعش يتبنى

قتل مسلح 58 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 500 أثناء حفل لموسيقى الريف في مدينة لاس فيغاس الأمريكية اليوم الاثنين، إذ أمطر الجمهور بالرصاص من الطابق رقم 32 في فندق لعدة دقائق قبل أن ينتحر، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن العملية .

وأعلن مسؤول شرطة لاس فيغاس جوزف لومباردو الاثنين أن ستيفن بادوك منفذ عملية إطلاق النار التي أوقعت 58 قتيلا على الأقل مساء الأحد خلال حفل موسيقي في المدينة انتحر قبل وصول قوات الأمن الى غرفة الفندق التي كان ينزل فيها.

وقال لومباردو للصحافيين "نعتقد أنه انتحر قبل وصولنا" إلى الغرفة.

أعلنت وكالة أعماق التابعة لداعش مسؤولية التنظيم عن إطلاق النار في لاس فيغاس، وقالت إن "منفذ هجوم لاس فيغاس هو جندي لداعش ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف". فيما شكك مسؤول أمريكي كبير في إعلان داعش عن حادث إطلاق النار.

وكانت شرطة مدينة #لاس_فيغاس الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 20 قتيلا وقعوا في إطلاق النار في حفل موسيقي، فضلا عن إصابة 100 شخص بجروح. مشيرة إلى أن الهجوم نفذه أميركي بمفرده.

وأوضح مسؤول شرطة المدينة جو لومباردو في مؤتمر صحافي أن مطلق النار الذي قتلته الشرطة من سكان المدينة ويجري البحث عن صديقته.

وقال قائد شرطة لاس فيغاس إنه لا يعتقد أن المشتبه به في الهجوم على صلة بأي جماعات متشددة.

وكانت تقارير أميركية أفادت عن إصابة عدد من الأشخاص، بعد أن قام رجل بإطلاق النار ليل الأحد في أحد المهرجانات الموسيقية، في #لاس_فيغاس (غرب الولايات المتحدة) ، قرب "مجمع وكازينو ماندلاي باي".

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الشرطة الأميركية قولها إنها تتعامل مع عملية إطلاق نار في المنطقة.

وأكد متحدث باسم مستشفى في لاس فيغاس في وقت سابق، مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 24 بأعيرة نارية، 14 منهم في حالة حرجة.

كما أعلنت شرطة لاس فيغاس على حسابها على تويتر أنها تحقق بتقارير عن إطلاق نار في المنطقة، مطالبة الجميع بتفادي التوجه إلى هناك.

Please avoid heading to the south end of the Strip. Las Vegas Blvd is shut down at Tropicana, southbound past Russell Rd at this time. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أميركية أنه تم إجلاء مئات الأشخاص من المجمع، في حين قتل شرطي على الأقل.

ونشرت قنوات تلفزيونية فيديوهات تظهر الناس تتدافع هاربة من الحفل.

كما انتشر فيديو قيل إنه يظهر إطلاق نار خلال حفل موسيقي ليل الأحد مهرجان لموسيقى "الكاونتري" يقام في المجمع المذكور لمدة 3 أيام.