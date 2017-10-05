الملك سلمان: توافق روسي سعودي في الكثير من الملفات

انطلقت، الخميس في موسكو أعمال القمة السعودية الروسية التي وصفت بالتاريخية بين خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال خادم الحرمين خلال المباحثات المشتركة: "نتطلع لتعزيز العلاقات مع روسيا لخدمة الاستقرار العالمي". وأكد الملك سلمان حرص المملكة على تكثيف الجهود لمحاربة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله. وطالب الملك سلمان بتأسيس مركز أممي لمحاربة الإرهاب.

وتابع قائلاً: "سنواصل العمل مع روسيا على استقرار أسعار النفط". وشدد العاهل السعودي على العمل لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.

كما شدد، على ضرورة وقف تدخلات #إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، مؤكدا أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات.

وأكد الملك سلمان أهمية الحفاظ على وحدة #العراق وسلامة جبهته الداخلية". مشددا على دعم الحل السياسي للأزمة في #سوريا.

إلى ذلك، دعا خادم الحرمين الشريفيت الرئيس الروسي إلى زيارة المملكة لاستكمال المباحثات. وقال: "يطيب لي أن أوجه الدعوة لفخامتكم لزيارة المملكة لاستكمال مشاوراتنا حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك."

من جانبه، أشاد الرئيس الروسي بالعلاقات التاريخية بين #الرياض وموسكو. وقال الرئيس بوتين للملك سلمان "أثق أن زيارتكم ستعطي زخما كبيرا للعلاقات المشتركة".

ويتوقع أن تستأثر القمة بالتعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية، من بينها أيضاً الملف السوري وغيره.

يذكر أن هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها لملك سعودي، ستشكل لقاء برئيس الحكومة الروسية، ديميتري مدفيديف الجمعة.

وكان الرئيس بوتين استبق لقاءه الملك سلمان، بتأكيد الأهمية التي توليها روسيا للعلاقات مع المملكة. كما مهّد الكرملين للمحادثات بالتأكيد أن الزيارة تشكل منعطفاً أساسياً لتطوير التعاون، وأفاد بيان أن المناقشات ستشمل كل نواحي التعاون بين البلدين، والمسائل الدولية الأكثر إلحاحاً.