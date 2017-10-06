الملك سلمان: نتطلع لمشاركة شركات روسيا بفرص رؤية 2030

أعرب العاهلُ السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن تطلع المملكة إلى مشاركةِ الشركات الروسية في الفرص الاقتصادية التي ستوفرها رؤية السعودية 2030، والتي ستفتح آفاقا واعدة لقطاع الأعمال والشراكات مع جميع الدول. وأكد العاهلُ السعودي حرص المملكة على استقرارِ السوق العالمية للنفط.

وخلال استقبالِ خادم الحرمين في مقرِ إقامته بالعاصمة الروسية أعضاءَ مجلس الأعمال السعودي الروسي، بيّن الملك سلمان أن مساهمةَ الرياض مع موسكو محورية لإعادة توازن أسواق النفط، آملا في استمراره.

كما أثنى الملك سلمان على زيارات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاث السابقة إلى روسيا، لعزيزها الشراكة بين البلدين، مُبدياً في الوقت نفسِه ارتياحَه التام للتوافق في الآراء مع القيادةِ الروسية لتطوير العلاقات.

وكانت أعمال القمة السعودية الروسية قد انطلقت، الخميس، في #موسكو بين خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشهدت الزيارة التاريخية للملك سلمان لروسيا توقيع الجانبين السعودي والروسي اتفاقيات في مجالات متعددة من بينها النفط والغاز ومشاريع أخرى بحثها الملك سلمان مع نظيره الروسي.

ومع انطلاق الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها لملك سعودي التي تأتي تلبية لدعوة من الرئيس #بوتين، أعرب الملك سلمان، الأربعاء، عن سعادته بزيارة روسيا الاتحادية، وعبر عن تطلعه بأن تحقق الزيارة ما يطمح له البلدان من تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك وخدمة الأمن والسلم الدوليين.