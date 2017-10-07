ترحيب عربي ودولي بقرار واشنطن إنهاء الحظر عن السودان

قوبل القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن #السودان بترحيب عربي ودولي، وتفاؤل سوداني كبير بانطلاق عهد اقتصادي جديد في البلاد، وذلك بعد نحو عقدين من الحظر الأميركي على السودان.

الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي اعتبرتا قرار #واشنطن من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في السودان.

بدورها، هنأت مصر الخرطوم، وباركت جوبا رفع الحظر عن جارتها وخروجها من عزلتها الاقتصادية.

وعلى طريقتهم، احتفى السودانيون حكومة ومعارضة وشعبا بالقرار الأميركي.

وزارة الخارجية أشادت به، مؤكدة التزام التعاون مع واشنطن في القضايا المتعلقة بحفظ السلام، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

وأثنت على جهود الدول الشقيقة والمنظمات في فك الطوق عن كاهل الخرطوم.

المعارضة بدورها أعربت عن احتفائها بالقرار، وشددت على أن الأمر درس ينبغي الاستفادة منه.

وستشكل هذه الخطوة تحولا كبيرا لحكومة الرئيس عمر حسن البشير، بحسب مراقبين، وستحفز نظامه على إجراء المزيد من التغييرات على المستوى السياسي والاقتصادي.

واعتبر محافظ بنك المركزي أن إلغاء الحظر الاقتصادي والتجاري سيسهل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي.

أما وزارة الصناعة فأعلنت أن عددا كبيرا من المصانع المتوقفة ستعود إلى الإنتاج، ومن شأن القرار أيضا أن يفتح الباب أمام الشركات الأميركية

للاستثمار في صناعة النفط السودانية.