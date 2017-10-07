لندن.. إصابات بحادث دهس قرب متحف التاريخ الطبيعي

أعلنت شرطة لندن أن حادث الدهس الذي وقع السبت، قرب متحف التاريخ الطبيعي لم يكن عملا إرهابيا. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيارة اعتلت الرصيف خارج المتحف وأن الشرطة وصفت الحادث في منطقة ساوث كينزنجتون في غرب لندن بأنه تصادم وأضافت أن رجلا احتجز في الموقع.

وكانت الشرطة في العاصمة البريطانية #لندن، قالت اليوم السبت، إن عددا من المارة أصيبوا قرب #متحف_التاريخ_الطبيعي في المدينة، واحتجز رجل في الموقع بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة اعتلت الرصيف خارج المتحف الذي يرتاده سائحون أيضا.

ووصفت الشرطة الواقعة في منطقة ساوث كينزنجتون في لندن بأنها تصادم، وقالت إن الدافع قيد التحقيق.

ولم تؤكد الشرطة البريطانية حتى الآن إن كانت تتعامل مع الحادث على أنه جريمة إرهابية أم لا، حيث لا يزال من المحتمل أن يكون الحادث نتج عن حركة المرور الطبيعية والمكتظة في تلك المنطقة وبهذا الوقت من الأسبوع.

من جهته، أعلن متحف التاريخ الطبيعي في لندن، أن حادثا خطيرا وقع خارج المتحف، وأنه يتعاون مع الشرطة.

وقال متحدث باسم المتحف إنه لا يُسمح لأحد بالدخول إلى المبنى، ويتم إخراج الناس عبر منفذ مختلف.

وقال شهود عيان لــ"العربية.نت" إن قوات من الشرطة المسلحة هرعت إلى المكان وأغلقت المنطقة بالكامل.

كما أكد الشهود أن العديد من سيارات الإسعاف هرعت على الفور إلى مكان الحادث، وبدأت بإخلاء الجرحى الذين لم يتضح حتى الآن حصيلتهم.

ويُعتبر متحف التاريخ الطبيعي أو متحف التاريخ العلمي واحداً من الوجهات النشطة التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم في لندن، كما أنه يستقطب أعداداً كبيرة يومياً من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، فيما يقع هذا المتحف في منطقة "ساوث كينزينغتون"، وهي واحدة من أرقى أحياء لندن وأشهرها وأكثر نشاطاً. كما توجد في هذه المنطقة العديد من الأسواق المكتظة والمقاهي والسفارات والبعثات الدبلوماسية.

وشهدت #بريطانيا سلسلة من الهجمات في الشهور الأخيرة، إذ قتل 35 شخصا على أيدي متطرفين في لندن ومانشستر، بينما قتل رجل شخصا وأصاب آخرين عندما دهس بسيارته حشدا من المصلين أمام مسجد في لندن.