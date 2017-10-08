السعودية: استشهاد رجلي أمن وإصابة 3 في هجوم بجدة

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، عن استشهاد رجلي أمن إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة لإطلاق نار.

وأوضح أنه عند الساعة الثالثة وخمس وعشرين دقيقة من فجر السبت، بالتوقيت المحلي، تعرضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع هيونداي تحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081)، حسب ما ذكرته "واس".

وأضاف "تم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي، وفق ما يقتضيه الموقف مما نتج عنه مقتله بنفس مكانه في الحال، كما نتج عن ذلك استشهاد كل من وكيل رقيب حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي، وإصابة كل من العريف وليد بن علي شامي، والجندي أول أحمد صالح القرني، والجندي أول عبدالله هندي السبيعي، حيث يتلقون حالياً العلاج اللازم.

وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه قد اتضح من إجراءات التثبت من هوية ذلك الشخص أنه يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (سعودي الجنسية) ويبلغ من العمر 28 عاماً، وضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنيكوف، وثلاث قنابل حارقة مالتوف.

من جانبه قال منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية "للعربية" أن التحقيقات جارية لمعرفة دوافع المهاجم وارتباطاته.

وأكد أن نقطة الحراسة الخارجية لقصر السلام موجودة على شارع عام، وأوضح أن المهاجم كان منفردا في سيارته الخاصة، وضبط معه أسلحة، وتم فتح تحقيق في الحادثة.

