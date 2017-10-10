"أمن غزة "على طاولة فتح وحماس في القاهرة

يناقش ممثلون عن حركتي فتح وحماس قضية الأمن في قطاع غزة، وذلك في محادثات وحدة تجري في القاهرة اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى مقترح يقضي بنشر أفراد أمن من فتح في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.

وبحسب مطلعون على الملف فإن محادثات القاهرة ستشمل إلى جانب تنفيذ اتفاق2011 والأمن، قضايا مثل تحديد موعد انتخابات رئاسية وتشريعية، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن جهود السلام مع إسرائيل والتي تعثرت منذ وقت طويل.

يذكر أن حركة حماس أعلنت في 17 أيلول/سبتمبر حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة والموافقة على إجراء انتخابات عامة، في سبيل إنهاء خلاف مستمر منذ فترة طويلة مع حركة فتح، مضيفة أنها ستسمح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها في القطاع.

وبعد أسبوع من اعلان حماس حل إدارتها لقطاع غزة، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير الفلسطيني، حسين الشيخ، (في 25 سبتمبر) إنه بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ستتوجه الحكومة بكافة هيئاتها ووزاراتها، يوم الاثنين المقبل إلى قطاع #غزة.