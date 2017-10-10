روسيا تؤكد رسمياً: توصلنا لاتفاق مع السعودية حول S-400

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، الاثنين، أن روسيا والسعودية توصلتا لاتفاق على صفقة منظومة صواريخ "إس-400"، وأنواع أخرى من الأسلحة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المكتب الإعلامي للهيئة قوله: "نؤكد أنه تم التوصل لاتفاق مع المملكة العربية السعودية لبيعها منظومة الدفاع الجوي S-400، ومنظومة مضادة للدروع من نوع kornet- M، وراجمة الصواريخ TOS-A1، وراجمة القنابل AGS-30 وسلاح كلاشنكوف AK-103".

وكان دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي أعلن في وقت سابق أن التعاون بين موسكو والرياض غير موجه ضد دول ثالثة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يجب ألا يثير قلقا لدى أحد.

يذكر أن الملك سلمان كان توجه الأربعاء إلى روسيا في زيارة وصفت بالتاريخية وامتدت حتى صباح الأحد، وأسفرت عن عقد عدة اتفاقات فضلاً عنن اتفاق لتعزيز التعاون بين البلدين.

