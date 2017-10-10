فوز بطعم الهزيمة لقطر في الجولة الأولى لرئاسة اليونسكو

أخفقت قطر في حسم المعركة الانتخابية لرئاسة #اليونسكو لصالح مرشحها حمد بن عبد العزيز الكواري منذ الجولة الأولى، رغم العروض المالية السخية وشراء أصوات مندوبين تحدثت عنها وسائل إعلام فرنسية قبل الانتخابات، مؤكدة أن التقدم بالجولة الأولى في انتخابات اليونسكو لا يعني بالضرورة الفوز فيها.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية مرموقة قبل الانتخابات عن استقبال #قطر عشرة مندوبين على الأقل من اليونسكو قبل أسبوعين، وعن تلقيهم هدايا سخية.

وقبل يومين، كشفت أيضا عن شراء #الدوحة ذمم مندوبين خلال اجتماع تم عقده معهم في أحد المطاعم القريبة من مقر المنظمة في #باريس، بينهم اثنان من دول عربية، وعدد آخر من دول إفريقية ومن أميركا اللاتينية.

ولكن حصول المرشح القطري على تسعة عشر صوتا يعني أن أحد عشر مندوبا لم يلتزموا بالتصويت له في الاقتراع السري لاستكمال عدد الأصوات الثلاثين التي تؤهله للفوز بالمنصب.

وتضمنت العروض القطرية السخية التي قدمها المرشح القطري لانتزاع المنصب، بحسب التقارير الفرنسية، عقد منتدى ثقافي دولي سنوي في باريس، وتقديم التمويل اللازم لإعادة تأهيل مقر المنظمة، فضلا عن مساعدة اليونسكو على تجاوز أزمتها المالية عبر المساهمة في تسديد ما عليها من مستحقات، حيث يتجاوز العجز المالي لها ثلاث مئة وتسعة وعشرين مليون يورو.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها وسائل إعلام فرنسية هذه الخفايا قبل نهاية المعترك الانتخابي، ولكن حتى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي من اليونسكو.

