ليبيا.. مجلس الأمن يتبنى بيانا لدعم العملية السياسية

تبنى #مجلس_الأمن الدولي في بيان رئاسي، الخطة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريس ومبعوثه الخاص إلى #ليبيا #غسان_سلامة.

وجدد مجلس الأمن التأكيد على التزامه التام بسيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها.

كما ذكر البيان الرئاسي أن الأمم المتحدة تدعم مسار الحل السياسي الداخلي في ليبيا ويؤكد على أهمية إجراءات المصالحة الوطنية.

من جانبه جدّد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، دعمه لأي مسار سياسي يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، وفي الأثناء، يناقش طرفا الصراع السياسي المتمثلان في مجلس النواب ومجلس الدولة مخرجات الحوار الذي انعقد في تونس. وتؤكد مصادر محلية أن الوفدين المشاركين في الحوار، يركزان النقاشات على خمس نقاط رئيسية، قبل أن يتوجها إلى تونس لاستئناف الجولة الثانية من الحوار، وطرح الملاحظات على المبعوث الأممي غسان سلامة.

وتزامناً مع جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، مشاورات محلية تجرى في كل من طرابلس وطبرق، ويجتمع طرفا الصراع السياسي الليبي المتمثلان في مجلس النواب المنتخب ومجلس الدولة، كل على حدة، لبحث ما توصل إليه المتحاورون في تونس.

وستركز النقاشات على خمس نقاط رئيسية لتعديل الاتفاق السياسي ونقل المفاوضات إلى المرحلة التالية.

أول هذه النقاط هي التفاهم حول آليات منح الثقة لحكومة الوفاق، لضمان عدم المماطلة وإطالة الفترة الانتقالية كما حدث سابقا، على أن يتم تغيير مجلس الوزراء في حال لم يُمنح الثقة للمرة الثانية، ومنح الثقة بمن حضر بعد المرة الثالثة.

وتتعلق النقطة الثانية بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة والخلافات حول المادة الثامنة تلك التي رفضها البرلمان في السابق.

والتي تنص على انتقال صلاحيات المناصب السيادية من البرلمان إلى مجلس رئاسة الوزراء.

النقطة الثالثة التي سيناقشها البرلمان هي طريقة اختيار المجلس الرئاسي وفق ضمانات مقبولة من الجميع. أما النقطة الرابعة فتتعلق بحيادية السلطة التنفيذية.

وتتركز النقطة الخامسة على الالتزام بالجدول الزمني المقرر وضرورة حسم أمر الدستور.

ومن المفترض أن تعود اللجنتان إلى تونس لاستئناف الحوار يوم السبت المقبل، ليقدم كل وفد ملاحظات المجلس الذي يمثلُه إلى المبعوث الأممي غسان سلامة.

حوار بدأ في تونس ويسعى سلامة من خلاله للتوصل إلى مرحلة الانتخابات التشريعية والرئاسية، تلك المرحلة التي أكد السراج أنه سيدعم أي مسار سياسي يفضي إليها.