ولد الشيخ: صواريخ الانقلابيين تهدد أمن المنطقة

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل #ولد_الشيخ أحمد في جلسة، الثلاثاء، عن الأوضاع اليمنية، على سعيه الدؤوب إلى إعادة الأطراف #اليمنيين إلى طاولة #المفاوضات. وأكد في كلمة له أمام المجلس أنه سيقدم مقترحاً لخطة شاملة للحل في #اليمن. واعتبر أن استهداف الحوثيين دولاً خليجية بالصواريخ يهدد استقرار المنطقة، واصفاً ذلك بالتصعيد الخطير.

كما تطرق إلى استمرار العنف في تعز والجوف وغيرهما من المناطق اليمنية. وأشار إلى أن أطراف النزاع اليمني ماضية في معاركها.

وشدد على أن انهيار البنى التحتية أدى إلى تفاقم مرض الكوليرا، كاشفاً أن 17 مليون يمني باتوا غير قادرين على الحصول على الطعام.

ولفت إلى أن غياب الحل السياسي يفاقم المأساة في اليمن، مشيراً إلى أن لا رابح في هذه الحرب، مؤكداً أنه على الأطراف في اليمن إيجاد أرضية للتفاوض. وقال: "نحن بصدد تقديم مقترح خطة شاملة للحل في اليمن".

إلى ذلك، أشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات أساسية لتخفيف معاناة الوضع الإنساني في اليمن.