بالفيديو.. هدية "فريدة" لبوتين في عيده الـ 65

هدية غير متوقعة تلقاها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من نظيره التركمانستاني، قربان قولي بردي محمدوف، الذي هنأ بوتين بعيد ميلاده الخامس والستين.

أما الهدية التي قدمها الرئيس التركمانستاني، اليوم الأربعاء، فكانت جرو كلب من نوع خاص ويحمل اسم "فيرني"، أي المخلص.

واحتفل بوتين بعيد ميلاده الخامس والستين، يوم السبت الماضي، السابع من أكتوبر، في مدينة سوتشي، على البحر الأسود.

وقال الرئيس التركمانستاني، في تهنئته لنظيره الروسي حين اجتمعا، اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية: "أود أن أبدأ أولاً مع أمر ممتع. فقبل أيام قليلة كان عيد ميلادك، ولذلك أهنئك بحرارة، وأتمنى لك صحة جيدة وكل الخير".

وأضاف "عندنا صديق مشترك واحد، وهذا الصديق الوحيد في العالم هو الكلب-ألاباي. واليوم أحضرت معي هذه (الألبايا) الصغيرة هدية لكم".