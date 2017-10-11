فتح – حماس.. حوار إيجابي وتأجيل بحث سلاح القسام

في بيان مشترك، أعلنت كل من حركة فتح وحماس، مساء الثلاثاء، من القاهرة حيث اجتمعا، عن عزمهما مواصلة الخطوات اللاحقة للمصالحة التي تمت بين الطرفين الأسبوع الماضي.

وأشار البيان إلى أن الجلسة الأولى للحوار الوطني الفلسطيني التي عقدت الثلاثاء في القاهرة برعاية مصرية كانت إيجابية، وقد تم الاتفاق على مناقشة عدد من موضوعات ملف المصالحة الفلسطينية بعمق بهدف رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتخفيف الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، وقد سادت المباحثات أجواء إيجابية.

كما أكد المشاركون على تطلعهم لمواصلة الحوار، الأربعاء، بنفس الروح البناءة.

وفي سياق متصل، أفيد عن تأجيل بحث سلاح القسام والملفات الأمنية المتعلقة به في غزة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في حديث لوكالة فرانس برس الأربعاء إنه "من بين الملفات التي نوقشت أمس ملف الموظفين والأمن وموضوع المعابر"، مضيفًا أن النقاش سيستكمل اليوم حول "حكومة الوحدة الوطنية"، مشيراً إلى أن "هذا ملف سيناقش مع الفصائل الفلسطينية الأخرى التي ستدعوها مصر، لأن هذا الملف يهم الجميع أيضا". وأضاف أن "سقف الحوارات هو التوافق وليس السقف الزمني".