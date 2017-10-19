المبعوث الأميركي يطالب الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل

أعلن مبعوث الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب إلى #الشرق_الأوسط #جيسون_غرينبلات، الخميس، أن #حكومة_الوحدة الفلسطينية التي يمكن أن تشكلها حركتا #فتح و #حماس يجب أن تتعهد نبذ العنف وأن تعترف بإسرائيل.

وصرح غرينبلات في بيان بأن "#الولايات_المتحدة تؤكد من جديد أهمية التقيد بمبادئ اللجنة الرباعية (للشرق الأوسط) ألا وهي أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم التزاما لا لبس فيه بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة الموقعة بين الطرفين، بما في ذلك نزع سلاح الإرهابيين والالتزام بالمفاوضات السلمية".

واضاف غرينبلات في بيان نشرته القنصلية الاميركية في القدس انه "إذا كانت حماس معنية بأي دور في حكومة فلسطينية، فيجب عليها أن تقبل هذه المتطلبات الأساسية".

وتعتبر اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حركة حماس "منظمة ارهابية". ويطالبون دائما بتخليها عن الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف باسرائيل.

وهذا اول رد فعل واضح من قبل الادارة الاميركية على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع الاسبوع الماضي في القاهرة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس بهدف وضع حد للانقسام الفلسطيني المستمر منذ اكثر من 10 سنوات.

وبموجب هذا الاتفاق، يفترض ان تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من كانون الاول/ديسمبر.

وسيسعى الطرفان ايضا الى تشكيل حكومة وحدة بينما يمكن لحماس ان تنضم في نهاية المطاف الى منظمة التحرير الفلسطينية- الشريك التفاوضي الرئيسي لاسرائيل في محادثات السلام.