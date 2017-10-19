إيران تتحدى وتعلن تسريع برنامجها للصواريخ الباليستية

أكدت قوات الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أن #برنامج_الصواريخ_الباليستية سيتسارع على الرغم من الضغوط التي تفرضها #الولايات_المتحدة و #الاتحاد_الأوروبي لتعليقه، نقلا عن وكالة #تسنيم للأنباء شبه الرسمية.

ونقلت الوكالة عن بيان للحرس الثوري أن "برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني سيتوسع وسيستمر بسرعة أكبر ردا على الأسلوب العدائي (للرئيس الأميركي دونالد) ترمب تجاه المنظمة الثورية (الحرس الثوري الإيراني)".

وتزايدت التصريحات الإيرانية القلقة من قبل كبار مسؤولي النظام حيال إعلان الرئيس الأميركي حول عدم التزام إيران بالاتفاق النووي، واستراتيجية مواجهة تمدد طهران ودعمها للإرهاب وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل.

وهدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء، بتحويل الاتفاق النووي إلى فتات إذا ما قامت أميركا بتمزيقه".

وفي نفس السياق، هاجم اللواء يحيى رحيم صفوي، مساعد ومستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون العسكرية، الولايات المتحدة لفرضها عقوبات على الحرس الثوري، ودافع عن التواجد العسكري لهذة القوات في العراق و #سوريا ودول المنطقة.

ووفقا لوكالة "دفاع برس"، قال صفوي وهو قائد الحرس الثوري الإيراني السابق لعشر سنوات، وفي كلمة له بمهرجان في محافظة أذربيجان الشرقية، الأربعاء، إن "إيران لن تتفاوض حول دورها في المنطقة"، مضيفا أن "الحرس الثوري ركن من أركان قوة إيران الدفاعية والقومية".