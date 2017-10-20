القوات العراقية تستعيد آخر البلدات من البشمركة في كركوك

أفاد مصدر أمني، الجمعة، أن القوات العراقية استعادت السيطرة على آخر بلدات يسيطر عليها الاكراد في محافظة كركوك، فيما تشتبك قوات عراقية مع قوات كردية شمال غربي كركوك على طريق كركوك - أربيل.

فيما ذكرت مصادر عسكرية عراقية صباح الجمعة بأن القوات العراقية دخلت ناحية التون كوبري شمال كركوك والقريبة من محافظة #أربيل بعد اشتباكات بمختلف الأسلحة مابين القوات العراقية والبشمركة الكردية.

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الخميس، بين متظاهرين ومسلحين أكراد وقوات عراقية في كركوك، أسفرت عن سقوط قتيلين من المهاجمين، وآخر من مكافحة الإرهاب، إضافة إلى إصابات أخرى.

إلى ذلك، أفيد بأن مسلحين أكرادا في حي شوريجة في #كركوك أطلقوا النار على ميليشيات #الحشد_الشعبي والشرطة الاتحادية، إضافة إلى تفجير مدرعة عسكرية من نوع هامر تابعة لميليشيات الحشد الشعبي. .

مقتل متظاهر في خانقين

على صعيد آخر، أعلن محمد ملا حسن وهو مسؤول محلي في العراق الخميس بأن متظاهرا كرديا قتل وأصيب ستة آخرون أثناء احتجاجهم على سيطرة القوات العراقية على مدينة #خانقين

وانسحبت القوات الكردية يوم الثلاثاء من المدينة الواقعة على الحدود مع #إيران لتجنب مواجهة مع القوات العراقية التي أرسلها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

يذكر أن خانقين، التي يقطنها بالأساس أكراد شيعة، تقع خارج الحدود الرسمية لإقليم كردستان العراق شبه المستقل في شمال البلاد. وتطالب حكومة الإقليم وحكومة بغداد المركزية بالسيادة عليها.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي أمر الأربعاء، بانسحاب كافة الجماعات المسلحة من كركوك، من ضمنها ميليشيات #الحشد_الشعبي، وبالإبقاء على الشرطة المحلية وجهاز مكافحة الإرهاب فقط.

وشهدت بعض مناطق المحافظة خلال الأيام الماضية حركة نزوح كثيفة وصلت إلى 100 ألف شخص، وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها من تقارير عن تهجير قسري لمدنيين أغلبهم أكراد، وتدمير ونهب منازلهم في شمال العراق.

ووقعت معظم الانتهاكات في طوزخورماتو وفي كركوك المدينة الغنية بالنفط ومتعددة الأعراق التي استعادتها القوات العراقية من القوات الكردية يوم الاثنين الماضي.