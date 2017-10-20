قصف إسرائيلي على القنيطرة السورية ردا على قذيفة هاون

أعلن #الجيش_الإسرائيلي أنه قصف، الخميس، مواقع تابعة للنظام السوري رداً على سقوط قذيفة هاون أطلقت من الأراضي السورية، في القسم المحتل من هضبة #الجولان السورية.

وأضاف البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي أن القصف من سوريا لم يوقع ضحايا، وأن المدفعية الإسرائيلية "استهدفت مصدر القصف" في الأراضي السورية.

وكثيرا ما تسقط قذائف هاون من الأراضي السورية في الجولان المحتل في إطار الحرب القائمة في سوريا.

ومنذ بدء الحرب في سوريا عام 2011 شنت إسرائيل الكثير من الغارات الجوية على مواقع في سوريا، استهدفت خصوصا قوافل تنقل أسلحة إلى #حزب_الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري.

ومنذ حرب حزيران/يونيو 1967 تحتل إسرائيل 1200 كلم مربع من هضبة الجولان، في حين أن 510 كيلومترات مربعة من الهضبة تقع تحت السيطرة السورية.

والمعروف أن خط فصل الاشتباك بين #سوريا و #إسرائيل في هضبة الجولان يعتبر هادئا، وتوتر الوضع نسبيا في هذه المنطقة بعد اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011.

