"سي آي إيه" ستنشر وثائق تثبت تنسيق إيران والقاعدة

اتهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية #مايك_بومبيو إيران بالعمل مع تنظيمات إرهابية مثل القاعدة، وأكد أن #سي_آي_إيه ستنشر قريباً وثائق تتعلّق بالأمر.

وجاء كلام بومبيو في مؤتمر بالعاصمة واشنطن، وتناول فيه تدخلات إيران في شؤون الدول، ورعاية الإرهاب، والتسبب بالاضطرابات، إضافة إلى تطويرها الصواريخ الباليستية ومحاولتها بناء سلاح نووي.

وأكد بومبيو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعطى الأجهزة الأمنية إمكانية أكبر للقيام بعملها.

جاء هذا الكلام بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي سياسته تجاه إيران. وشدد مستشار الأمن القومي، الجنرال ماكماستر، على أن الاستراتيجية ستستعمل كل الوسائل المتوفرة لديها لمواجهة التصرفات الإيرانية.

وتشدد واشنطن الآن على أنها تريد عراقاً قوياً لا يقع في قبضة إيران، وستمنع أي تمويل للإعمار في مناطق النظام السوري، كما ستعمل على تجفيف منابع التمويل للحرس الثوري الإيراني.

كما وجّهت الإدارة الأميركية إنذاراً لإيران بوقف استعمالها للميليشيات المسلحة في المنطقة، وأكدت أنها ستطبق هذه الاستراتيجية بالتعاون مع شركائها في الشرق الأوسط.

