الرياض.. ولد الشيخ أحمد في جولة يمنية جديدة

في إطار الجولة الجديدة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل #ولد_الشيخ لمحاولة استئناف جهود السلام، التقى ولد الشيخ في الرياض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك #المخلافي، السبت، لبحث سبل تحريك عملية السلام.

وأكد المخلافي على استمرار الحكومة اليمنية في دعم جهود ولد الشيخ لتحقيق السلام الدائم والعادل وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وشدد المخلافي على أهمية الإجماع الدولي بشأن #اليمن ودعم الشرعية داعيا إلى الحفاظ على هذا الزخم وممارسة المزيد من الضغط على الميليشيات للعودة إلى طاولة المفاوضات.

من جانبه أثنى ولد الشيخ على الحكومة اليمنية لدعمها المستمر لمساعي السلام وأوضح أنه بصدد العمل على بلورة رؤية لإعادة إحياء مفاوضات تطرح فيها القضايا الجوهرية كالمنافذ والمرتبات والحصار والمعتقلين.