السعودية تبارك تطهير الرقة السورية من داعش

باركت المملكة العربية السعودية تحرير مدينة الرقة من قبضة داعش الإرهابي.

وعد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تطهير #الرقة خطوة هامة في مجال محاربة الإرهاب؛ ضمن الجهود القائمة لدحره.

وعبر المصدر عن تطلع المملكة بأن تستتبع هذه الخطوة العديد من الخطوات الجادة لتطهير سوريا والعراق والمنطقة من الإرهاب والتطرف.

وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، طلال سلو، قد أعلن الجمعة، خلال الإعلان الرسمي عن تحرير الرقة، أنه سيتم تسليم إدارة الرقة إلى المجلس الأمني للمدينة، مشيداً بما وصفه بالـ"نصر التاريخي" الذي تحقق بعد دحر داعش.

