بغداد تتهم البيشمركة باستعمال أسلحة ألمانية مخصصة لداعش

نفى الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة، والناطق الإعلامي بإسم قوات البشمركة في تصريحات "للحدث" علم البيشمركة بخطط الجيش العراقي ما بعد كركوك مؤكدا أن الوضع الميداني في المناطق الفاصلة بين حدود الاقليم ومواقع الجيش العراقي بغاية الخطورة.

هذا وانتقلت المواجهات المسلحة بين القوات الحكومة العراقية وقوات البيشمركة الكردية من المناطق المتنازع عليها إلى حدود الإقليم مع العراق.



الإشتباكات تجددت بعد إنسحاب البيشمركة إلى داخل حدود كردستان، وأتهمتها بغداد باستخدام أسلحة وصواريخ ألمانيا مخصصة لمحاربة داعش في المواجهات مخالفة الاتفاقيات الدولية، وهو مادفع الأكراد للرد بقوة على هذه التصريحات بالقول ان الطرفين حصلا عليها كمساعدات وتستخدم في هذا التوتر.



وقال جبار ياور الناطق باسم البيشمركة "جميع الأسلحة التي وصلت قوات البيشمركة لم تأتي عن طريق إيران او تركيا او غيره بل عن طريق بغداد".



وأكد الناطق بإسم البيشمركة جبار اليوار، أن بغداد أستخدمت الإسلحة التي قدمتها دول العالم لمحاربة داعش ضدها في كركوك، موجها أتهامات للحكومة المركزية بانتهاك الدستور العراقي باستخدام القوات المسلحة ضد الأكراد.

