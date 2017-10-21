تيلرسون: العمليات الأميركية في سوريا بعيدة الإنتهاء

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أن عمليات بلاده في سوريا بعيدة عن الانتهاء، مؤكدا في الوقت ذاته أن استعادة الرقة السورية إنجاز مهم في محاربة داعش.



وقدم الوزير الأمريكي في بيان التهنئة للسوريين وقوات سوريا الديمقراطية لاستعادة الرقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد نجاح جميع جهود الرامية إلى هزيمة الإرهاب.



وأكد تيلرسون في بيانه أن التحالف الدولي سيواصل جهوده حتى القضاء على الارهاب في سوريا وضمان أن لا يتمكن داعش من تصدير التطرف إلى مختلف أنحاء العالم.



كما سيواصل التحالف حملته الدؤوبة لحرمان التنظيم من الحصول على ملاذ آمن في أي مكان، وتقويض قدرته على التجنيد ونقل المقاتلين وتحويل الأموال ونشر الدعاية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

