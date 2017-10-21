مصر.. مقتل 17 عنصرا من رجال الأمن في هجوم الواحات

أفادت وزارة الداخلية المصرية، السبت، في بيان لها عن مقتل 15 من العناصر الإرهابية في المواجهات الأمنية بين قوات الأمن المصرية والإرهابيين في اشتباكات طريق الواحات بمحافظة الجيزة التي وقعت أمس الجمعة.

وقالت في بيان لها مساء السبت إنه استكمالاً لما سبق الإعلان عنه من جهود ملاحقة البؤر الإرهابية التي تسعى عناصرها لمحاولة النيل من الوطن وزعزعة الاستقرار، والمعلومات التي وردت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق "أكتوبر - الواحات" بمحافظة الجيزة مكاناً للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين في ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها.

وفي ضوء توافر هذه المعلومات فقد تم إعداد القوات للقيام بمأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية استشعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات مما أدى لمقتل 17 من القوات الأمنية المصرية وهم: 11 ضابطا و4 مجندين و1 رقيب شرطة"، بالإضافة إلى العثور على جثة ضابط أعلن انه مفقود.

وذكرت أنه تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة 15 منهم، حيث تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين، ومازالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة.