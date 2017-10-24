الرياض.. بدء أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار"

انطلقت فعاليات اليوم الأول من أعمال #مبادرة_مستقبل_الاستثمار من العاصمة السعودية #الرياض، الثلاثاء، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وستعقد الدورة الافتتاحية الأولى من المبادرة برئاسة ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان، بمشاركة وحضور نخبة من القيادات الدولية والاستثمارية على مستوى العالم، إضافة إلى رواد في قطاعات الأعمال الناشئة والأكاديميين.

وتعكس أهداف هذه المبادرة استراتيجية خطة التحول الوطني في #المملكة ، بوصفها إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

ويقدر أن يتجاوز مجموع قيمة الأصول التي يديرها المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار، 22 تريليون دولار أميركي، بحسب بيان صحافي صادر عن الصندوق.

ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى أكثر من 2000 مشارك للتفاعل مع برنامج المبادرة بواسطة أحدث التقنيات التفاعلية وأساليب المشاركة الفاعلة لإدارة حوارات اقتصادية واستثمارية حول الكثير من الموضوعات التي تندرج ضمن 3 محاور رئيسة للبرنامج، وهي: التحول في مراكز القوى، ونماذج جديدة في عالم الاستثمار، والابتكار لعالم أفضل.

ومن أبرز المتحدثين بجلسات الفعالية: لورنس فينك رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة بلاك روك، وستيوارت غوليفر المدير التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي، وجوي كايسر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز، وتونغ لي المدير التنفيذي لبنك الصين، وماسايوشي سون رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، وجورج وايتسايدز المدير التنفيذي لشركة فيرجن غالاكتيك، إضافة إلى وجوه بارزة من المبدعين والمبتكرين والمخترعين في القطاعات الحيوية الأبرز التي تسهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي.

يذكر أن المبادرة ستستمر ثلاثة أيام، وستركّز على استكشاف ومناقشة الاتجاهات والفرص والتحديات والقطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد لتحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار العالمي خلال العقود المقبلة.