محمد بن سلمان: سندمر الأفكار المتطرفة ونعيش حياة طبيعية

شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أن المجتمع السعودي مجتمع شاب يزخر بالطاقة. وقال في جلسة حوارية ضمن اليوم الأول من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه الرياض حتى الخميس المقبل، والذي ضم 2500 شخصية من 60 دولة بالعاصمة الرياض، الثلاثاء، "إن السعودية ستدمر أصحاب الأفكار المتطرفة، وسيعيش المجتمع حياة طبيعية."

وأضاف رداً على سؤال حول أسباب تلك التغييرات التي تعيشها المملكة اليوم "إن مشروع الصحوة لم ينتشر لدينا إلا بعد عام 1979"، مؤكداً أن السعوديين كانوا يعيشون قبل ذلك حياة طبيعية.

وقال: "سنعود إلى ما كنا عليه من الإسلام الوسطي المنفتح على العالم وكافة الأديان، لن نضيع 30 عاماً أخرى في التعامل مع الأفكار المتطرفة."

وكان الأمير محمد بن سلمان قال في حديثه، الثلاثاء، إن في مشروع "نيوم" فرصا تكاد تكون خيالية، تتمثل في طلب سعودي ضخم، وطلب متسرب خارج السعودية بحجم 100 مليار دولار، وقدرة استثمارية مستهدفة بحجم 500 مليار دولار. كما أشار إلى أن المواطن السعودي هو العنصر الأكبر الذي يعتمد عليه في #مشروع_نيوم