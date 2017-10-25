جنرال أميركي: أينما تشتعل الفتن ترى أيادي الحرس الثوري

اتهم مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال هربرت ماكماستر اتهم إيران بأنها أينما ذهبت تشعل المشاكل والفتن بين المجتمعات ويستشري العنف في هذه البلاد.



ولخص ماكسماتر في مقابلة تلفزيونية، الدور الإيراني في الشرق الأوسط بأنه هدّام وينشر العنف عبر أيادي الحرس الثوري الإيراني.



وأكد ماكماستر أن مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة أولوية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.



وأشار الجنرال الأميركي إلى أن إيران استغلت الانقسام داخل كردستان بين أربيل والسليمانية واستخدموا هذه الانقسامات في تمرير مصالحها، وأنشأت أيران ميليشيات تعمل خارج سيطرة الحكومة العراقية واستخدمتها للدفع بمصالحها كما حصل غداة استفتاء الأكراد.



ودعا ماكماستر أيضا إلى مواجهة الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن لأنه هذا الدعم يساعد على استمرار الحرب الأهلية هناك ويشكل خطرا على المنطقة، وخاصة على السعودية.



وفي لبنان، اعتبر ماكماستر أن أخطر إجراء يمكن اتخاذه هو الإحجام عن مواجهة حزب الله، والذي وصفه بأنه الذراع الإيراني الذي يدعم نظام الأسد ويساعده على الاستمرار في قتل شعبه.