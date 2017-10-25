أميركا: الفيتو الروسي بشأن كيمياوي سوريا "محبط بشدة"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها "محبطة بشدة"، بسبب استخدام روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، ضد مشروع قرار أميركي من شأنه أن يمدد لفترة سنة مهمة لجنة تحقق حول استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا..

وقالت المتحدثة باسم الوزارة الأميركية، هيذر ناورت، في إفادة صحافية "نشعر بخيبة أمل. نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن روسيا أعطت أولوية لما تراها اعتبارات سياسية على (مصالح) الشعب السوري الذي قتل بوحشية".

يذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا كانت اتهمت قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد بشن الهجوم الكيمياوي في 4 نيسان/أبريل على بلدة خان شيخون ما أدى إلى مقتل العشرات بينهم أطفال.

