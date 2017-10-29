الجبير: التحالف مصر على تطهير اليمن من انتهاكات الحوثي

قال وزير الخارجية السعودي، عادل #الجبير، اليوم الأحد، إن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يزداد إصرارا على إنقاذ اليمن وتجفيف منابع الإرهاب.

وأشار الجبير خلال اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أن حرب الميليشيات في #اليمن حرمت أكثر من 4 ملايين يمني من التعليم. كما أن ميليشيات الحوثي وصالح منعت المستشفيات من استقبال المرضى.

وأكد الجبير قائلا: "سنساند الشعب اليمني كما كنا دائما".

وقال وزير الخارجية السعودي: "عندما نتحدث عن تحالفنا لدعم الشرعية باليمن علينا أن نتذكر حرب ميليشيات صالح والحوثي"، لافتا إلى أن إيران تستمر بتهريب السلاح لميليشيات #الحوثي وصالح.

المخلافي يتمسك بالمسار الأممي لحل الأزمة

من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، إن أولى نتائج عمليات التحالف في اليمن وقف انهيار الدولة اليمنية، مذكرا بأن 3 سنوات مضت منذ أن أعلنت ميليشيات الحوثي وصالح الحرب على اليمن.

وأفاد المخلافي بأنه بفضل عمليات التحالف استعادت الشرعية 80% من الأراضي، مؤكدا في السياق ذاته أن رسالة الحكومة الشرعية والتحالف منذ البداية هي رسالة سلام، وأن أياديهم ممدودة للسلام، وأنهم قدموا التنازلات رغبة في السلام، وعلى المجتمع الدولي الإعلان عن الطرف المعرقل للسلام.

وذكّر وزير الخارجية اليمني بتنكيل الانقلابيين بالشعب اليمني، وعرقلتهم لوصول المساعدات لمستحقيها، وكذا بالدعم الإيراني للميليشيات في اليمن، وطالب بمنع اليد الذي تدعم الانقلابيين بالسلاح، مشددا على أن اليمن لن يصبح يوما جزءا من المنظومة الإيرانية.

ولفت المخلافي إلى أن إيران حولت محافظة صعدة إلى بؤرة لزعزعة أمن المنطقة، وأنه يجب منع وصول الميليشيات إلى الضفة الشرقية من باب المندب، معتبرا أن دعم المسار الأممي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.

كما أعرب وزير الخارجية اليمني عن شكره لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة وجهود دول التحالف.

ومن جهته، قال الفريق أول عبدالرحمن البنيان، رئيس الأركان السعودي، إن الميليشيات تهدد أمن المملكة بدعم من إيران، مشددا على أن " قيادة التحالف مصممة على تمكين الشرعية اليمنية على كامل البلاد".

وأكد البنيان أن قيادة التحالف تتوخى الدقة في عملياتها في اليمن، ويتم تنفيذها وفق القانون الدولي، وتخوض الحرب ضد الميليشيات وفق أسس تقوم على حماية المدنيين"، وتابع "تحالف دعم الشرعية في اليمن أنشئ لمنع تمدد الميليشيات وقطع أذرع إيران".

وشكر البنيان الدول الشقيقة على تلاحمها ومساهمتها بمؤازرة التحالف.

هذا وعقد وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في #التحالف لدعم الشرعية في #اليمن،الأحد، اجتماعا في #الرياض.

ويناقش الاجتماع تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية، لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف وصولا إلى استكمال الحكومة الشرعية بسط سيادتها على كافة الأراضي في ظل وحدة اليمن الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته.

ويبحث الاجتماع الذي انطلق، صباح الأحد، متطلبات المرحلة المقبلة للتحالف، وجهود مختلف الأطراف المشاركة، إضافة إلى دوره في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم، من خلال تقليل التهديدات والحفاظ على سلامة الممرات الدولية، ومنع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة.