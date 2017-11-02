فتح: تصريحات بعض قادة حماس السلبية "غير مبررة"

اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد تصريحات القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق حول عملية تسلم المعابر في غزة غير مبررة وتحمل إشارات سلبية مشيرا الى ان هناك العديد من قيادات حماس ترفض الاتفاق الذي تم بين حركتي فتح وحماس.

وأكد الاحمد ان العمل في معبر رفح سيبدأ انطلاقا من منتصف الشهر الجاري وبشكل منتظم ..

هذا ويأتي انتقال إدارة معابر قطاع غزة من حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية في إطار اتفاق المصالحة الوطنية لكنه لم يتم الاتفاق بعد على إعادة تفعيل عناصر الأجهزة الأمنية التي تعد 33 ألفا خارج الخدمة منذ أحد عشر عاماَ واستبدلوا بسبعة عشر ألف عنصر أمني يتبع لحماس.

وقبل الانقسام الفلسطيني عام 2006 كان عدد عناصر الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في القطاع يبلغ نحو 33 ألفأ موزعين على الأجهزة الأمنية المختلفة في غزة.

وعند الانقسام، علقت خدمات العناصر والتزمت بيوتها وبقيت على قوة السلطة، بينما جيشت حماس مقاتلين من طرفها وأسست أجهزة أمنية موازية يبلغ عددها نحو 17 ألفا.

ومع انتقال صلاحيات السيطرة الإدارية للسلطة على كل من معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع ومعبر بيت حانون شماله بات هناك رجال أمن على هذه المعابر يتبعون للسلطة بينما لا يوجد بعد أجهزة أمنية في غزة تتبع للسلطة أو تنسق معها آلية العمل الأمني والرقابي هناك.

الأيام القادمة تحمل اجتماعات بين قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية العاملة في الضفة الغربية وغزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية في القطاع لتطرح لاحقا في اجتماع القاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بين حركتي فتح وحماس.

