نيابة البحرين تتهم المعارض علي سلمان بالتخابر مع قطر

اتهمت السلطات البحرينية قياديين في المعارضة البحرينية بالتآمر مع الدوحة ضد #المنامة لسنوات عدة، بهدف زعزعة الامن والاستقرار وقلب الحكم من خلال مخطط شامل اعتمد على الدعم المالي والإعلامي واللوجستي لاحداث اعمال عنف وشغب في البحرين.



ووجهت النيابة البحرينية، اتهامات للمعارض، علي سلمان، بالتخابر مع السلطات القطرية، للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد.

الاتهامات لسلمان، المحكوم بالسجن لأربعة أعوام، ويقضي فترة عقوبته، منذ 2015، شملت التآمر مع الدوحة لقلب نظام الحكم في المنامة.

هذا كله يأتي في سياق كشف المنامة عن تسجيلات عدة بين مسؤولين قطريين ومعارضين في البحرين، هدفت لزعزعة استقرار البلاد، والمساس بأمنها القومي.

وأيضا وجهت النيابة البحرينية اتهامات بأعمال عدائية ضد البلاد بحق المعارض حسن سلطان.



البحرين التي بدأت بالكشف تدريجيا عن تسجيلات ووثائق تثبت الدور القطري السالب تجاهها، شددت أخيرا على عزمها على مقاطعة القمة الخليجية إذا حضرتها قطر دون التراجع عن سياساتها الحالية، ما يعكس تصميما لدى الدول المكافحة للإرهاب على وضع حد لأدوار الدوحة هذه.