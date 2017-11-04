بعد استعادة القائم.. القوات العراقية تعدّ لاقتحام قضاء راوة

وبعد الإعلان عن طرد التنظيم من القائم، أعلن العميد "يحيى الزبيدي" الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة أن القوات العراقية ستتوجّه لاستعادة قضاء راوة وناحية الرمانة آخرِ معاقل التنظيم في العراق ثم تبدأ عمليات تطهير المناطق الصحراوية في محافظة الأنبار.

فبعد 9 أيام من انطلاق المعارك صوب آخر معاقل تنظيم داعش غرب الأنبار أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استعادة السيطرة الكاملة على قضاء القائم وطرد مسلحي تنظيم داعش.

العمليات العسكرية كانت قد انطلقت من ثلاث جبهات، قوات مكافحة الإرهاب تكفلت بالمهام العسكرية على الجبهة الجنوبية ونجحت في استعادة حي السابع من نيسان، وبعدها فرضت السيطرة الكاملة على مركز حصيبة.

واستعادت قيادة عمليات الجزيرة المعبر الحدودي مع سوريا على الجبهة الغربية ورفعت العلم العراقي فوقه بعد هروب مسلحي داعش نحو مدينة البو كمال السورية.

وعلى الجبهات الشرقية للقائم انطلقت صباح الجمعة قطاعات من الجيش بإسناد من ميليشيات الحشد الشعبي والعشائري واستعادوا السيطرة على منطقة الكرابلة.

وتنحسر المهمة الأخيرة للقضاء على تنظيم داعش الآن في قضاء راوة والمناطق الصحراوية شمال شرق الأنبار، ويتوقع الخبراء أن تكون المعارك مختلفة فيها لصعوبة تضاريسها.

