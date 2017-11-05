لبنان.. دعوات لحوار جدي للخروج من الأزمة

أحدثت استقالة رئيس الوزراء اللبناني، #سعد_الحريري، التي أطاحت بالائتلاف الحكومي الهش، هزة مدوية في أوساط السياسة اللبنانية، لا سيما بعد أن كشف عن تعرضه لمحاولة اغتيال، والسبب الذي قدمه للبنانيين في خطاب استقالته هو التدخلات الإيرانية التي قوضت سلطة الدولة، وفرضت الأمر الواقع عليها.

من جهته، أيد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، خطوة الحريري التي أشار إلى أنها تأتي في الاتجاه الصحيح، مطالباً بحوار جدي وخارطة طريق تنتشل #لبنان من وضعه الحالي.

بدوره، اعتبر وزير التربية، مروان حمادة، أن استقالة الحريري تجنب لبنان أخطاراً أكبر من الأخطار الحالية، لافتاً إلى أنها هزة لا بد منها ليستفيق رئيس الجمهورية وفريقه، ويعتمد سياسة تعيد لبنان إلى العالم العربي.

كما اعتبر الوزير السابق سجعان قزي أن الاستقالة كانت منتظرة وأن #إيران لم تترك باباً للاعتدال. وأشار نائب كتلة المستقبل، أمين وهبي، أن لبنان يتجه نحو التصعيد، محذراً من عمليات أمنية في المرحلة المقبلة.

كذلك رفض وزير العدل السابق، أشرف ريفي، هيمنة إيران وذراعها، حزب الله، على الدولة اللبنانية، ولم يستبعد قيام الميليشيا باغتيالات جديدة إذا تعثر ذلك المشروع.

من جهة أخرى، أقر وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، بأن احتمال حرب خارجية على لبنان أو فتن داخلية يبقى أمراً وارداً، معربا عن ثقته بتخطي استقالة الحريري التي وصفها بالأزمة.

وقطع رئيس البرلمان وزعيم حركة أمل، نبيه بري، زيارته إلى مصر، عائداً إلى لبنان لمتابعة الأوضاع.