سعد الحريري يصل أبوظبي للقاء محمد بن زايد

بعدما استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز أمس رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في قصر اليمامة في الرياض انتقل الحريري الى أبوظبي حيث يجري محادثات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان الحريري قد أعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، السبت، متوعداً بأن "أيدي #إيران في المنطقة ستقطع".

كما أكد في خطاب الاستقالة المتلفز أن "لإيران رغبة جامحة في تدمير العالم العربي"،

وشدد على أنه "أينما حلت إيران، يحل الخراب والفتن"، محذراً من أن "الشر الذي ترسله طهران إلى المنطقة سيرتد عليها".



