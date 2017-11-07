محمد بن سلمان: صواريخ إيران للحوثيين عدوان عسكري مباشر

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز #ولي_العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان، من وزير الخارجية البريطاني #بوريس_جونسون.

وقد أعرب وزير الخارجية البريطاني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، عن إدانته إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صاروخاً باليستياً على مدينة الرياض، واستنكاره الاستهداف المتعمد للمدنيين، مؤكدا وقوف بريطانيا مع المملكة في مواجهة التهديدات الأمنية.

كما جرى خلال الاتصال استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت، مساء السبت، صاروخاً باليستياً أطلقه انقلابيو اليمن باتجاه شمال شرق الرياض، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

