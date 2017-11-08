بن دغر: الحوثي يهدد أمن السعودية والخليج بدعم إيران

اعتبر رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر أن الحرب فُرضت على الشعب اليمني وعلى الشرعية والدولة، ولولا اعتداء الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران دعماً غير عادي، لما دخل اليمن في هذه المعمعة.



وأكد في حوار مع وكالة "أنباء الشرق الأوسط" أنّ الميليشيا الحوثية التي تهدد أمن المملكة والخليج حصلت منذ عشر سنوات على دعم منتظم من إيران، وبالتالي فالمعركة مستمرة مع الحوثيين وسوف تستمر طالما يرفضون السلام ويرفضون العودة إلى مرجعيات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار 2216.



ولفت رئيس الوزراء الى أن الحوثيين أطلقوا أكثر من 300 صاروخ على المناطق اليمنية المستعادة وعلى المملكة العربية السعودية، وكان الصاروخ المعتدي الذي أطلق على الرياض قطع من اليمن 900 إلى ألف كيلومتر من مصدر انطلاقه، وقد يطلقونه يوماً ما على أي دولة من الدول العربية، حينها سيكون حزب الله آخر في اليمن لكنه سيكون أفظع على العرب وأكثر تأثيراً على أمنهم واستقرارهم، وبالتالي يعتبر بن دغر أنه يجب ألا ينشأ حزب الله جديد في اليمن.