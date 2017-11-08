ميليشيات الحشد الشعبي تدخل سوريا.. وتطوق البوكمال

قالت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، إن قوات النظام استكملوا تطويق اخر بلدة البوكمال شرق البلاد، على الحدود مع العراق.

وقال المصدر ان قوات النظام بدأوا في دخول المدينة.



من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مليشيات الحشد الشعبي العراقي دخلت الأراضي السورية وتعمل تحت امرة القوات الموالية للنظام وباتت تطوق مدينة البوكمال من الجهة الجنوبية والجهة الشرقية، وتتركز المعارك في محورين رئيسيين أحدهما هو محور بادية البوكمال الجنوبية الغربية، والمحور الاخر في محيط منطقة القورية الواقعة في غرب نهر الفرات بالريف الغربي لمدينة البوكمال

