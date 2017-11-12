جعجع: مقاومة سلمية ضد حزب الله مع عودة الحريري

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مَنْ يتظاهرون بالحزن على غياب رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري إلى الانسحاب من أزمات المنطقة في اشارة إلى ميليشيا حزب الله.

و قال جعجع إنه في انتظار عودة الحريري إلى لبنان ليخوضا معا مقاومة سلمية ضد حزب الله.

من جهتها أدانت كتلة المستقبل التي يتزعمها رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، الحملات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، ونددت أيضاً بالتدخل الإيراني في شؤون البلدان العربية.

وقالت كتلة المستقبل في بيان، السبت، إنها "تجدد وقوفها وراء قيادة الحريري، وتنتظر بفارغ الصبر عودته إلى لبنان لتحمل مسؤولياته الوطنية في قيادة المرحلة وحماية الوطن من المخاطر الداهمة".

كما أكدت الكتلة من جديد، رفضها القاطع للتدخل الإيراني في شؤون البلدان العربية الشقيقة، معتبرة أنه عامل من عوامل تأجيج الفتن والصراعات والحروب في منطقتنا.





