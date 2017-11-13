وزير خارجية فرنسا يؤكد أهمية عدم التدخل بشؤون لبنان

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان الاثنين تمسك بلاده بوحدة لبنان واستقلاله. وشدد على أن "عدم تدخل إيران في شؤون لبنان شرط مهم لاستقرار المنطقة".

وفي رد على أسئلة الصحافيين، قبل بدء مباحثات وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسيل، كرر تأكيده على أهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الدستور اللبناني.

وقال: "قلقون إزاء الوضع في لبنان حيث تربطه علاقات تاريخية طويلة مع فرنسا. ونحرص على استقراره ووحدته. وحريصون على عدم التدخل في شؤونه الداخلية. "

كما رد لودريان على سؤال حول تواجد رئيس الحكومة المستقيل #سعد_الحريري "حراً طليقاً" في السعودية كما أكد في مقابلة أجراها مساء الأحد، بالقول" لا داعي لعدم تصديق كلام الحريري".

وتابع قائلاً: "في الظرف الراهن هو يصرح بأنه طليق الحركة ولا داعي لدينا لعدم تصديق كلامه".

وكان الحريري الذي استقال في الرابع من نوفمبر أكد في أول حديث له بعد الاستقالة مساء الأحد أنه عائد إلى #لبنان في الأيام القليلة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل: "إن ما يجري إقليمياً من إيران خطر على لبنان، واستقالته من أجل مصلحته، مؤكداً أنه سيدرس الإجراءات الأمنية للعودة إلى #بيروت خلال أيام. وانتقد تدخلات حزب الله في بلدان المنطقة العربية، متسائلاً ما هي مصلحة لبنان في ذلك.