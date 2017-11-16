وزير الخارجية الفرنسي يلتقي الحريري في الرياض

التقى وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في مقر إقامة الأخير في الرياض، الخميس.

وقال الحريري بالفرنسية رداً على سؤال طرحه عليه صحافي حول موعد ذهابه إلى فرنسا بناء على دعوة من الرئيس إمانويل ماكرون "أفضّل ألا أجيب الآن"، مضيفاً "سأعلن لكم ذلك" في حينه.

ولودريان هو أرفع مسؤول غربي يلتقي الحريري في العاصمة السعودية أمام الصحافة منذ إعلان الأخير استقالته من رئاسة الحكومة من الرياض في الرابع من نوفمبر.

وكان لودريان أعلن في وقت سابق أن الحريري سيتوجه إلى فرنسا مع أسرته، من دون أن يحدد موعداً لذلك.

وأكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع لودريان، الخميس، أن الحريري يعيش في المملكة "بإرادته"، ويستطيع أن يغادرها "وقتما يشاء"، معتبراً أن الاتهامات باحتجازه في السعودية "باطلة".